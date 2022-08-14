Боевик жаловался, что командование псевдореспублики отправляет таких, как он, умирать.

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области пьяный боевик так называемой "ДНР" устроил истерику прямо в автобусе. Он жаловался на свое командование и пытался вызвать у попутчиков сочувствие.

Очевидцы пьяной истерики оккупанта сняли все на видео, оно уже появилось в социальных сетях.

Так, боевик зашел в салон общественного транспорта с бутылкой алкоголя. Он распивал спиртное и нецензурно выражался, не обращая внимания на окружающих. Среди пассажиров боевик нашел "собеседника", которому он и начал жаловаться на свою "нелегкую жизнь".

По словам оккупанта, командование отправляет его и других военных "умирать". Ему не нравится, что квазиреспублика захватывает города ценою жизней боевиков.

"Тебе меня не жалко? Таких, как я, не жалко?", - возмущался пьяный оккупант.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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