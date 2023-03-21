Мужчина потерял сознание во время обсуждения США.

В эфире шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева потерял сознание один из экспертов.

В сети появился отрывок из шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", в котором пропагандист Кремля обсуждает с гостями Соединенные Штаты Америки. В какой-то момент один из мужчин падает в обморок. Другие пытаются поднять его, а Соловьев просит вызвать врача.

Позже выяснилось, что в обморок упал профессор Андрей Карнеев, возглавляющий Школу Востоковедения Высшей школы экономики.

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Пропагандист Соловьев - что о нем известно

Как известно, российский телеведущий активно поддерживает войну в Украине и постоянно угрожает европейским странам военной агрессией.

Соловьев заявлял, что "жизнь сильно переоценена", "смерть - неизбежна", а россияне "попадут в рай". Кроме того, он призывал отправить на войну в Украину срочников.

Прошлой весной стало известно, что итальянская финансовая полиция наложила арест на две виллы российского пропагандиста.

Соловьев пригласил на свою передачу итальянской эксперта и начал рассказывать, как "итальянские фашисты пришли на русскую землю". Мужчина спросил, зачем тогда он купил четыре виллы в Италии.

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