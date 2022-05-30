Пропагандист начал дискуссию о фашизме, но разговор получил неожиданную развязку.

Рупор Кремля Владимир Соловьев пригласил на совместный эфир итальянского эксперта и набросился на него с обвинениями в фашизме. Итальянец закрыл ему рот несколькими предложениями.

Фрагмент программы появился в сети.

Российский пропагандист во время эфира заявил собеседнику, что "итальянские фашисты пришли на его русскую землю".

"Хочу вам напомнить, что именно ваши фашисты пришли на мою землю русскую! А русские на вашу землю не приходили. Последний раз, мне кажется, только Суворов", - заявил Соловьев.

Его собеседник спокойно дослушал и спросил: "Если Италия - это фашисты, то почему вы купили четыре виллы в Италии? Вам нравится быть в окружении фашистов?"

Очевидно, пропагандист не ожидал такого ответа, поэтому поспешил оправдаться, заявив, что "сейчас Италия - не фашисты", а виллы он покупал тогда, когда итальянцы "помнили и любили русских". "Сейчас вы все изменили", - возмутился русский.

Напомним, рупор Кремля Владимир Соловьев владеет несколькими виллами в Италии. О недвижимости ранее сообщали СМИ, а в имения наведывались активисты. Недавно одну из вилл пропагандиста подожгли.

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