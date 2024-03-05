Заблокированными также остаются IP-телефония, домены Минобороны РФ, а также - серверы, которые обеспечивали электронный документооборот.

Министерство обороны России не может справиться с последствиями кибератаки Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит", - заявили в разведке.

В ГУР отметили, что заблокированными также остаются IP-телефония, домены Минобороны РФ, а также - серверы, которые обеспечивали электронный документооборот "вражеской структуры".

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Кибератака на МО РФ

Главное управление разведки МО Украины взломало Минобороны России. Киберспециалисты ГУР реализовали очередную успешную спецоперацию против России - в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ.

Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между 2000 структурных единиц силового ведомства России, отметили в разведке.

В ГУР отметили, что работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается.

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