По словам родных, Россия обманом заставляет воевать граждан Индии.

Родные гражданина Индии заявили, что его убили после того, как заставили воевать в войне против Украины. Поэтому они требуют от правительства вернуть его тело в родное село в северном штате Харьяна, пишет Reuters.

По информации МИД Индии, в течение последних нескольких месяцев в ведомство обратились несколько мужчин и их семьи, которые сообщили, что их обманом заставили поехать в Россию, где пообещали им работу или образование, после чего принудительно завербовали в армию РФ. Они заявили, что в результате боевых действий погибли по меньшей мере четыре человека.

Родственники 21-летнего Рави Мун рассказали для Reuters, что он уехал в Россию в январе после того, как с ним связался агент, который пообещал найти ему работу в транспортном секторе. Однако, когда он прибыл в РФ, был вынужден воевать.

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Родные Рави говорят, что последний раз разговаривали с ним 12 марта и с тех пор пытались связаться с правительством, чтобы то помогло разыскать его.

"Если бы он (Мун) знал, что ему придется воевать, он бы не пошел... зачем ему идти туда, где его может ждать смерть?", - отметил его двоюродный брат Сону Матор.

Он добавил, что семья нуждается в помощи правительства, чтобы вернуть тело обратно, ведь у них нет денег, чтобы организовать это самостоятельно.

В то же время по данным газеты The Indian Express, на прошлой неделе посольство Индии в Москве сообщило родственникам Муна, что он погиб.

"Российская сторона подтвердила смерть", - сообщила второй секретарь посольства Глория Данг Данг.

Российские наемники на войне в Украине

Ранее командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" Андрей Отченаш заявил, что враг посылает на фронт большое количество резервов, среди которых есть иностранные наемники.

"Мы уже замечали и темнокожих, и индусов, и других наемников, которые готовы за деньги уничтожать нашу страну. Они действительно очень активно проводят штурмовые действия, но оборону держит бригада "Рубеж" и у них объективно ничего не удается. Даже те маленькие достижения, которые у них есть, стоят совершенно невероятных усилий с огромной потерей личного состава. Коэффициент полезного действия при этом абсолютно минимальный", - подчеркнул он.

Также издание The New York Times написало, что Россия издевается над жителями Непала, которых завербовала на войну. В частности журналисты рассказали историю непальца Кришна Бахадура Шахи, который ушел на фронт, считая, что его не отправят на боевые позиции. По словам Шахи, россияне постоянно били их по шлемам, кололи прикладами и кричали на них на русском.

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