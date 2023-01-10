Социологи выяснили, как украинцы относятся к лидерам соседних стран.

Среди иностранных политиков украинцы доверяют больше всего президенту Польши Анджею Дуде. Российский диктатор Владимир Путин, напротив, возглавляет антирейтинг доверия украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по запросу центра "Новая Европа".

Исследование показало, что польский президент второй год подряд остается лидером симпатий простых украинцев – ему доверяют 87% опрошенных. Второе место у президента США Джо Байдена – 79%. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на третьем месте – 73%.

На противоположном конце шкалы доверия украинцев ожидаемо оказались руководители стран-агрессоров – России и Беларуси. Владимиру Путину не доверяют 97% опрошенных украинцев, Александру Лукашенко – 94%. В тройку лидеров антидоверия вошел также руководитель Китая Си Цзиньпинь – 73%.

Видео дня

Война в Украине: отношение украинцев к происходящему

Подавляющее большинство украинцев не согласны ни на какие территориальные уступки российскому агрессору и ожидают полной победы Украины.

В то же время большинство украинцев не считают русский язык важным для страны и выступают за то, чтобы украинский язык был основным для использования в общественной сфере.

Показательно, что сегодня лишь 3% украинцев хотели бы восстановления СССР. 87% считают, что это никогда не должно произойти.

Вас также могут заинтересовать новости: