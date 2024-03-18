Сообщается, что повреждены два блока.

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае получил ряд серьезных повреждений в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, разрушения зафиксировали в атмосферных и вакуумном блоках российского завода. Отмечается, что теперь стоит ждать снижения производительности и качества процесса переработки нефти.

"Атмосферные блоки, играющие ключевую роль в процессе переработки нефти, получили повреждения, включая разрушение оборудования... Вакуумный блок также пострадал от атак, что привело к нарушению баланса производственного процесса", - говорится в сообщении.

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Удары по российским НПЗ: последние новости

Как писал УНИАН, прошлой ночью Славянский нефтеперерабатывающий завод оказался под ударом беспилотников. Атаку провели Служба безопаности Украины, Силы спецопераций и Силы беспилотных систем.

Основной целью атаки были атмосферные колонны, именно там и начался серьезный пожар.

Сообщается, что только за последнее время от ударов БПЛА Службы безопаности уже пострадали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

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