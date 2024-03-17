По словам Мусиенко, уничтожение нефтеперерабатывающих заводов может повредить как военным возможностям Кремля, так и гражданскому сектору.

Силы обороны продолжают уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, что может привести к критической ситуации с топливом внутри РФ, заявил в эфире телемарафона Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

"Если продолжится эта работа, ситуация с топливом в РФ может стать критической. Военные нужды в РФ сейчас идут в приоритете и поэтому они готовы создать дефицит даже для гражданских нужд на определенной местности, но для военных нужд это должно идти. Но если такая тенденция будет продолжаться, то военных это коснется непосредственно", - говорит Мусиенко.

На вопрос, как именно это повлияет на боевые действия, эксперт отвечает: "Не везде они атакуют со значительным количеством техники, используют больше пехоту, артиллерию. Но их также надо подвозить, их так же надо транспортировать на фронт. Если такие тенденции будут продолжаться, а я уверен, что будут, то военных это коснется лично".

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Кроме того, он отметил, что уничтожение российских НПЗ в сочетании с двумя другими факторами могут вызвать экономический кризис и коллапс в России.

"Первое - это дефицит нефтепродуктов, в том числе и на складах для военных нужд. Второе - это дефицит для сельскохозяйственных нужд. И третье - уменьшение экспортных возможностей, когда все будет идти исключительно на внутренний рынок. Это приведет к росту цен на топливо и, соответственно, все другие товары. Это приведет к общегосударственному кризису и именно это ставится целью - создать коллапс для РФ, чтобы они почувствовали последствия начала этой войны", - объясняет Мусиенко.

Эксперт также объяснил, в чем причина столь успешных операций Сил обороны Украины против российских НПЗ: "У них очень много объектов, которые нужно защищать. Часть ПВО перетащили в новосозданный Ленинградский округ, большое количество средств на оккупированных территориях и особенно в Крыму. Кроме того, они прикрывают военные объекты. На видео из открытых источников слышно, что они пытаются сбивать дроны из стрелкового оружия и это все прикрытие. Кроме того, атаки планируются, учитывая факторы наличия ПВО".

Уничтожение российских НПЗ: что надо знать

Накануне стало известно, что Силы обороны атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз целью беспилотников стал НПЗ в Краснодарском крае.

Днем ранее пылали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области - Сызранский и Новокуйбышевский. Перед этим, Силы обороны поразили еще один завод в Калужской области.

В общем дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

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