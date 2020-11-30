Спасти мальчика не удалось / скриншот из видео
В Москве 7-летний мальчик убил брата.
Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.
Мальчик умер после удара палкой по голове на детской площадке.
Читайте такжеРоссиянин изнасиловал мужчину, ранее судимого за изнасилование
По предварительным данным, два брата гуляли во дворе на Врачебном переулке. В какой-то момент во время игры 7-летний мальчик ударил по голове 11-летнего, после чего тот потерял сознание. На место вызвали скорую, пятиклассника увезли в больницу, но спасти его не удалось.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России школьник пытался убить семью: всплыли жуткие подробности (фото)
- Россиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)
- Изнасиловал, задушил и закопал: в России поймали убийцу 11-летней девочки
- Россиянка задушила двух детей и пошла выпивать
- "В штаны мочись": в Питере школьник хотел сходить в туалет, но попал "под раздачу" учительницы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram