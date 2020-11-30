Мальчик умер после удара палкой по голове на детской площадке.

В Москве 7-летний мальчик убил брата.

Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

Мальчик умер после удара палкой по голове на детской площадке.

Читайте такжеРоссиянин изнасиловал мужчину, ранее судимого за изнасилование

По предварительным данным, два брата гуляли во дворе на Врачебном переулке. В какой-то момент во время игры 7-летний мальчик ударил по голове 11-летнего, после чего тот потерял сознание. На место вызвали скорую, пятиклассника увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН