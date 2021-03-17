В городе Котельниково Волгоградской области РФ мужчина зарезал гостя, который хотел нарезать сало к ужину по-своему.
Об этом сообщает V1.ru.
Установлено, что вечером 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему знакомому, с которым они решили поужинать. В ходе застолья они не сошлись в способах правильной нарезки свиного сала.
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Воспользовавшись ножом, которым он только что резал пищу, хозяин дома несколько раз воткнул его в оппонента. Тот получил ранение груди и живота с повреждением крупных сосудов и жизненно важных органов. Мужчина погиб на месте.
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Хозяина дома взят под стражу. Свою вину он признал.
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