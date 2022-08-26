В министерстве Цаликов курирует Юнармию, а также отвечает за пиар Шойгу.

У заместителя министра обороны РФ Владислава Цаликова нашли недвижимость на миллиарды рублей.

Об этом говорится в расследовании команды Навального.

Журналисты отмечают, что Цаликов десятки лет работает только с Шойгу, он его ближайший друг. Несмотря на то, что Цаликов никогда не служил – это не мешает ему носить генеральские погоны.

В министерстве Цаликов курирует Юнармию, а также отвечает за пиар Шойгу в российских СМИ и "финансовый контроль" МО РФ.

Как установили расследователи, дочери Цаликова учредили частные фирмы, через них дети зама Шойгу владеют земельными участками и офисными помещениями на более 200 миллиардов рублей.

Сыны Цаликова в 2021 году купили участки в Московской области по 260 миллионов рублей. Им также принадлежат офисы в самой Москве по 400 миллионов.

У детей Цаликова нет легального дохода, отмечают журналисты, намекая на коррупцию друга Шойгу.

Как писал УНИАН, бывшая жена Путина Людмила Очеретная продолжает получать деньги от мэрии Москвы, Газпромбанка и "Северстали" РФ. До октября 2020 года экс-первая леди "платила себе" по 1 млн рублей в месяц, а с октября 2020-го - 2 млн рублей.

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