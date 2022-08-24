По словам Сергея Шойгу, страна-агрессор якобы пытается "избежать жертв среди мирного населения".

В России признали, что темпы наступления в Украине замедлились. А в качестве оправдания вспомнили о защите мирного населения. Якобы РФ пытается "избежать жертв" среди гражданских.

Такими циничными заявлениями отметился министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

"В ходе "спецоперации" мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", — сказал Шойгу.

Тем временем только прошлой ночью россияне обстреляли Запорожье, Харьков и Днепропетровскую область. В результате бомбардировок последней двое гражданских получили ранения.

А что касается темпов наступления, то это отметили и в британской разведке. Россия добивается минимального прогресса на Донбассе ценой больших потерь, а ее войско деморализовано. По данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали почти 46 тыс. врагов. При этом в Пентагоне еще две недели назад оглашали едва ли не в два раза большее число потерь среди россиян.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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