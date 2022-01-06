Люди остались без воды, им приходится топить снег.

В России жители города Копейск уже двое суток страдают из-за отсутствия водоснабжения. Людям приходится искать альтернативные источники воды, для этого они даже топят снег.

Видео с суровыми методами выживания без воды опубликовали в Telegram-канале Ural Mash.

В одном из районов российского городка люди остались без воды и вынуждены идти на крайние меры. На видео женщины "варят" снег и даже в такой ситуации находят силы для юмора. Они шутили, что готовят "праздничный сугроб", так как остались без воды в День рождения.

Сообщается, что местный водоканал обещал починить порыв, из-за которого у людей пропала вода, еще вчера, 5 января. Однако возникли новые порывы. Теперь воду включат только ночью, но даже тогда она идет тоненькой струйкой.

Читайте также"Ест снег, не дают воду": в РФ хромого оленя заставляют катать сани с детьми (видео)Такая проблема с водой для города не редкость. Каждый год в Копейске прорывает трубы, поэтому жители уже привыкли топить снег, чтобы хоть как-то выжить без воды.

Ранее УНИАН уже сообщал о другом "снежном чуде" из РФ. В одном из городов была замечена жуткая скульптура зомби-Снегурочки из снега, которая насмешила сеть.

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