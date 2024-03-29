Правозащитник уверен, что Кремль будет искать "крайнего".

После теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" Кремль непременно проведет показательные кадровые чистки, устроив серию отставок в Москве, считает правозащитник и блогер Марк Фейгин.

"Я думаю, это точно будет, потому что там нужно всегда найти крайнего, чтобы снять с себя ответственность. Это обычная работа аппарата, особенно в тоталитарной системе. Если не найти "стрелочника", то тогда получается нужно этим "стрелочником" становиться самому. А кто этот "стрелочник"? Это руководство МВД", - отметил он.

Как добавил Фейгин, в целом по части и профилактики, и реакции уже на то, что происходило, силовикам можно поставить только самую низкую оценку:

"Потому что они нам рассказывают про какой-то невероятный масштаб силовых структур, которые и обширные, и великие по численности… А тут - просто ничего".

В связи с этим он точно уверен, что чистки в руководстве МФД России неизбежны: "Им надо обществу показать, кто виноват… Они обществу скажут: вот мы кого-то посадили наказали".

Теракт в "Крокус Сити Холле" - актуальное

Напомним, в The New York Times проанализировали, что факторы, стоящие за неспособностью российских спецслужб предотвратить теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", включают недоверие к внешней разведке, сосредоточенность на Украине и отвлекающие политические репрессии внутри страны.

Указывалось, что полная картина произошедшего до сих пор неясна. Вместе с тем официальные лица США и Европы, а также эксперты по безопасности и борьбе с терроризмом говорят, что провал, скорее всего, стал результатом сочетания именно этих факторов.

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