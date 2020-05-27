Россиянин сжег дом товарищу, который не поделился с ним книгами

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин подошел вечером к дому родителей своего приятеля, разбил стекло веранды и кинул горящую спичку в мешок с книгами.

В российском городе Чердынь (Пермская область) 63-летний мужчина сжег дом товарищу, который не поделился с ним книгами.

Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

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Поджигатель обиделся, что его знакомый не дал ему книги. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин подошел вечером к дому родителей своего приятеля, разбил стекло веранды и кинул горящую спичку в мешок с книгами. Затем мужчина отошел в сторону и стал наблюдать.

Возгорание заметили соседи. Они вызвали пожарных и полицию, поскольку хозяев дачи во время происшествия дома не было. В результате инцидента полностью сгорела веранда. Общий ущерб составил около 37 тысяч рублей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

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