Россияне подожгли магазин из-за просроченного пива

Деньги за просроченное пиво мужчине в магазине не вернули.

В Калтане (Кемеровская область, РФ) двое россиян подожгли магазин из-за просроченного пива.

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Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент случился в феврале 2020 года. 32-летний житель Осинников купил в магазине в Калтане пиво. Оно показалось ему просроченным. Мужчина отправился в магазин, чтобы вернуть товар, но чека у него не было, поэтому продавец отказался принять пиво.

Вместе с приятелем он разбил окно в магазине и облил магазин бензином, после чего поджег. Владелец магазина оценил ущерб в 600 тысяч рублей. Суд же назначил судебные штрафы в размере 15 тысяч рублей. Поджигатели, признав вину, выплатили торговой точке всю сумму. Поэтому уголовное дело против них закрыли.

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