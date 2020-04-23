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Россияне подожгли магазин из-за просроченного пива

10:11, 23 апреля 2020
Русский міръ
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Мужчины облили магазин бензином, после чего подожгли / pikrepo

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Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент случился в феврале 2020 года. 32-летний житель Осинников купил в магазине в Калтане пиво. Оно показалось ему просроченным. Мужчина отправился в магазин, чтобы вернуть товар, но чека у него не было, поэтому продавец отказался принять пиво.

Вместе с приятелем он разбил окно в магазине и облил магазин бензином, после чего поджег. Владелец магазина оценил ущерб в 600 тысяч рублей. Суд же назначил судебные штрафы в размере 15 тысяч рублей. Поджигатели, признав вину, выплатили торговой точке всю сумму. Поэтому уголовное дело против них закрыли.

Как сообщал УНИАН, 19-летняя жительница Сарапула Российской Федерации подожгла квартиру своему любовнику и выложила фотографию пожара в Instagram.

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