Россиянам дали понять, что они живут вовсе не в такой уж безопасной, богатой и хорошо защищенной стране, как уверяет телевизор.

Прорыв бойцов "Русского добровольческого корпуса" через границу в Россию является тактическим успехом, но кардинально ситуацию в войне это не изменит. Такое мнение высказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса Владислав Селезнев.

"Освободить Курскую, Брянскую и Белгородскую области можно силами десятков тысяч военных с техникой и вооружением. А вот для информационно-силовых акций деятельность добровольцев отлично подходит", — цитирует эксперта "Фокус".

Как отмечает Селезнев, смысл "небольших" вылазок — доказать россиянам, что на самом деле они живут вовсе не в безопасной, богатой и хорошо защищенной стране - в любой момент может произойти неожиданное. В частности, "РДК", "ЛCР" и "Сибирский батальон" могут прорвать границы и закрепиться внутри России.

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"Обычный россиянин должен задуматься: может, власти и пропагандисты врут, рассказывая о стопроцентной защите государства? За окном видна совсем другая картина: идет стрельба и движется тяжелая техника", — добавил эксперт.

Прорыв добровольцев через границу в Россию

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация о том, что легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Отмечалось, что в Теткино Курской области идет стрелковый бой. Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) прорвали российскую границу на танке. При этом, в самой стране-агрессоре настойчиво убеждают, что прорыва не было.

На обнародованных видеокадрах зафиксировано, как танк РДК движется вдоль лесополосы и отрабатывает по позициям российских военных. Ответного огня визуально не наблюдается.

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