По данным медиков, россиянин скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга после удара тупым предметом в голову.

Жительница подмосковного Ногинска случайно убила 46-летнего любовника во время секса.

Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным медиков, россиянин скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга после удара тупым предметом в голову.

Правоохранители установили, что накануне россиянин находился дома у своей партнерши. Во время интимной близости она наотмашь ударила его в голову. Затем они легли спать, а утром женщина обнаружила, что ее сожитель скончался.

В настоящее время россиянка задержана, с ней проводятся следственные действия. Жительница Ногинска уже имела судимость по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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Автор: УНИАН