Сталин ответственен за индустриализацию и коллективизацию, во время которой, по разным оценкам, погибли от 6 до 10,8 миллиона человек.

Мэрия Москвы, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, позволила коммунистам провести уличную акцию в центре российской столицы по случаю 68-й годовщины смерти Сталина.

Об этом сообщают Открытые медиа.

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Организаторы хотели собрать на Красной площади до тысячи граждан, но местные власти этого сделать не разрешили. Также коммунистам не дали пройтись шествием с транспарантами и другой внешней агитации.

Как сообщает Белсат, утром Красную площадь загородили забором и полицией. К могиле Сталина пускали по спискам. Позже открыли вход для всех желающих.

Акцию посетили, в частности, главный коммунист Госдумы РФ Геннадий Зюганов, скандальный украинофоб Никита Джигурда. Журналисты даже заметили одну женщину с огромным портретом кровавого вождя.

"Либер*сня делает все, чтобы дискредитировать имя великого человека. Это зависит от нас с вами – будем ли мы сопротивляться этому, передадим ли юному поколению квинтэссенцию трудов Сталина, которые сегодня актуальны как никогда", – заявил Джигурда.

Сталин-убийца: что известно

Иосиф Сталин (Джугашвили) получил власть в СССР в 1920-х после смерти Ленина. Он ответственен за индустриализацию и коллективизацию, во время которой, по разным оценкам, погибли от 6 до почти 11 миллионов человек.

Под его руководством организовали систему ГУЛАГ. Он же устроил массовые политические репрессии и насильственные переселения народов.

Только за 1937-1938 годы – Большой террор – по обвинениям в антисоветской деятельности к расстрелу приговорили по меньшей мере 650 тысяч человек, не включая убитых по другим статьям.

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Автор: УНИАН