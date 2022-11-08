По его словам, "развязка событий" в городе произойдет в ближайшие дни.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, которого россияне поставили во главе оккупированной Херсонщины, неожиданно заявил, что в Херсоне в ближайшие дни ожидают "развязку событий".

Как отметил предатель, на фронте якобы наблюдается затишье, впрочем впоследствии выдал, что все не так просто для оккупантов. Захватчики готовы "к любым решениям, даже самым сложным".

Как передает российский канал "Дождь", 18 октября командующий российских войск в Украине Сергей Суровикин назвал ситуацию в регионе "непростой" и заявил, что не исключает принятия "непростых решений" по Херсону.

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Война-Новости: ситуация на Херсонском направлении

На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, которыми группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.

В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизованных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.

Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра. 3 ноября гауляйтер Стремоусов заявил о "непростой ситуации" в городе, а из захваченной ОВА исчез триколор.

Накануне оккупанты утверждали, что закрыли движение через Днепр для гражданского транспорта.

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, Россия просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения относительно юга.

В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для осуществления возможных провокаций.

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