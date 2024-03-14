Шакро Молодой был неоднократно судим, в том числе за отмывание денег в Испании.

В России по решению суда досрочно освободили из исправительной колонии известного криминального авторитета, который может иметь отношение к вербовке заключенных на войну против Украины.

Как сообщает The Moscow Times, из тюрьмы отпустили "короля" российского криминала Захара Калашова (Шакро Молодого), осужденного ранее за вымогательство. Соответствуюбщее решение принял Усть-Лабинский суд Краснодарского края.

"Калашов в 2018 году был осужден на 9 лет и 10 месяцев колони строгого режима. Согласно материалам дела, его называли лидером преступного мира России. Он занял ведущие позиции после гибели вора в законе Аслана Усояна (Деда Хасана)", - говорится в сообщении.

По данным проекта Gulagu.net, Калашов содействовал спецслужбам в наборе заключенных на войну с Украиной. В частности, экс-командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев сообщил правозащитникам, что видел, как в ИК-2 УФСИН Краснодарского края приезжали сотрудники спецслужб и организовали Калашову "люксовые условия" для организации переговоров с другими криминальными лидерами с целью содействия набору заключенных на войну.

По информации ASTRA, Калашов отбывал срок с 2018 года по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере - пострадавшими были признаны 14 человек.

"В декабре 2015 года у ресторана Elements в Москве произошла перестрелка. Как установил суд, преступная группа по заданию Шакро вымогала восемь миллионов рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. По итогам расследования было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе против сотрудников Следственного комитета, которых обвинили в получении взяток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из фигурантов дела, бывший руководитель управления собственной безопасности следкома Михаил Максименко, в 2023 году умер в колонии, где отбывал 13-летний срок.

"До ареста в 2016 году Калашов был трижды судим в России, а в 2008 году был осужден за отмывание денег в Испании. Кроме того, выдачи Шакро Молодого безрезультатно добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство", - сообщил ресурс.

Сейчас суд на закрытом заседании принял решение об условно-досрочном освобождении 70-летнего Шакро Молодого по медицинским показаниям. Вор в законе должен был находиться в колонии до 2027 года.

Захарий Калашов: что о нем известно

Согласно открытым источникам, Захарий Князевич Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. Российский криминальный авторитет, "вор в законе". Происходит из семьи курдов-езидов. Широко известен в криминальных кругах постсоветского пространства под прозвищем "Шакро Молодой". Был трижды судим. Отмечается, что деятельность Калашов связана с российской организованной преступностью. На него было совершено не менее десяти покушений.

Напомним, бывший участник "Вагнера" Марат Габидуллин рассказал, что эта частная военная компания была специально создана для решения задач по оккупации востока Украины, а ее единственным настоящим владельцем был президент РФ Владимир Путин. По словам экс-наемника, "группа Вагнера" стала итогом сотрудничества Министерства обороны РФ и Евгения Пригожина, который впоследствии перетянул на себя кураторство проектом.

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