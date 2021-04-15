В резиденции построили огромный СПА-комплекс, в которой кремлевского лидера всячески омолаживают.

Основанный Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" показал еще одну резиденцию Путина - госдачу на Валдае (Новгородская область РФ).

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Расследователи отмечают: хотя валдайская резиденция Путина относительно часто упоминается в СМИ, президента РФ там никогда не снимают. Предполагается, что это его любимая, а потому самая секретная дача.

Отмечается, что южная часть полуострова (100 га) между озерами Ужин и Валдай принадлежит Юрию Ковальчуку. Его расследователи называют "главным путинским кошельком, спонсором дворцов и девушек". Именно на участке Ковальчука располагается резиденция — дача, бани, постройки для развлечения и отдыха.

Отмечается, что главный дом по путинским меркам достаточно скромный, но его очень тщательно прячут. В сети ранее не было его фотографий, но ФБК опубликовал снимки. Речь идет об особняке на 4 этажа площадью в 3500 квадратных метров.

Однако на территории есть много других любопытных объектов: китайский павильон и собственная "Владимирская" церковь.

А в 350 метрах от самого особняка расположилось огромное здание - почти 7 тысяч квадратных метров. Трехэтажный комплекс, два этажа которого находятся под землей.

Утверждается, что это личный СПА-комплекс Путина, где он получает самый тщательный уход. Там расположился и 25-метровый бассейн.

Расследователи обнаружили упоминание резиденции в документах охранника Януковича. Согласно им, Путин принимал на Валдае Януковича в период Евромайдана. Президентов тогда развлекали артисты Елена Ваенга и Олег Газманов.

Ранее ФБК показал огромный дворец Путина под Геленджиком.

Дворец Путина": что известно о расследовании Навального

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов. На её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью", а Навального – "жуликом", призвав россиян не поддерживать его деньгами.

Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал 50 млн просмотров в YouTube. Некоторые словосочетания из подробных планов резиденции озадачили пользователей сети и стали мемами ("аквадискотека", "склад грязи").

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Автор: Дмитрий Захаров