Ростислав Смирнов отметил, что украинские военные получают много оружия.

Вооруженные силы Украины не остановятся на рубежах ОРДЛО, когда пойдут в контрнаступление. Украинские военные отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире "24 канала".

По его словам, украинские бойцы получают много техники, а у российских оккупантов ее становится все меньше.

"Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что в России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение", - объяснил Смирнов.

При этом он указал, что ВСУ удалось остановить оккупантов

"Теперь, мы еще и проводим успешные контроперации на отдельных участках фронта. По состоянию на сейчас, мы обладаем достаточным запасом резервистов и военной техники", - отметил советник главы МВД.

Кроме того, он указал, что силы украинских военных вскоре будут преобладать.

"Эта чаша весов, пока на стороне оккупантов, но это преимущество стремительно сокращается. И мы убеждены, что очень скоро силы будут равными, а потом и ВСУ получит существенное преимущество, которое мы увидим на карте освобожденных территорий", - подытожил Смирнов.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров. Произойдёт это к середине июля.

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