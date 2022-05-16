По его словам, все зависит от полученного Украиной оружия.

Украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров. Произойдёт это к середине июля.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

По его словам, Украина будет получать оружие не только от США по программе ленд-лиза, но и от других государств.

"Ленд-лиз это только один из источников. Вот немцы очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят, значит скоро поедут. Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там во всю. Потихоньку движется эта история", – сообщил Арестович.

"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы. Не раньше июля", - заявил Арестович.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине, который сейчас происходит, невозможно будет остановить.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине российские войска готовятся к наступлению силами сосредоточенных близ Изюма подразделений.

Ранее УНИАН писал, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харьков вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

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