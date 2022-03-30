Таким образом он прокомментировал интервью украинского президента российским журналистам.

Общественный советник губернатора Самарской области Денис Кортунов лишился должности из-за поста в соцсети.

Этому решению предшествовала высказанная Кортуновым в интернете поддержка высказываний президента Украины Владимира Зеленского в интервью российским журналистам на YouTube.

"Зеленский крутой", - написал российский чиновник. Это и не понравилось местным властям.

Денис Кортунов являлся советником губернатора Самарской области РФ по IT-проектам на общественных началах с 2017 года.

Напомним, Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.

В воскресенье, 27 марта, с президентом Украины созвонились российские журналисты. В частности, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

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