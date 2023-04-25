Часть студентов соглашались взять повестки, так как были уверены в своем праве на отсрочку.

Студентов московских ВУЗов начали забирать в армию. А повестки вручают даже тем, у кого должна быть отсрочка. Во время весеннего призыва 2023 года их раздавали в трех общежитиях.

Такой информацией поделилось издание "Медуза" в своем расследовании. Журналисты рассказали истории двух студентов. Первого, Артема Анисимова, вызвали в военкомат, а оттуда направили в пункт сбора. Студент заново поступил в ВУЗ и в результате потерял право отсрочки. К парню не пустили подругу, которая хотела передать телефон и средства гигиены. Дежурные также отказались отдать вещи Анисимову. Тогда друзья студента подключили правозащитников, но это тоже не помогло.

Военные нахамили активистке из "Движения сознательных отказчиков" во время разговора. По словам девушки, ранее она никогда не сталкивалась с ситуацией, когда призывнику не разрешали отдать передачу.

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Вторая история приключилась с другим 22-летним студентом в Москве, который пожелал остаться анонимным. Парень позвонил в полицию 19 апреля, так как в его квартиру пытались попасть неизвестные. Правоохранители приехали, проверили документы и арестовали студента. Он якобы находился в списке уклонистов, "несмотря на документально подтвержденные диагнозы, которые препятствуют призыву".

У парня забрали паспорт, а затем отвезли его в военкомат. Там студента "заставили подписать повестку о призыве в армию". Позже задержанный потребовал признать документ недействительным и написал заявление с просьбой заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой (АГС).

По словам координатора "Движения сознательных отказчиков", облавы на потенциальных призывников в России чаще всего происходят в крупных городах. Сред них лидирует Москва, так как в столице больше всего университетов и общежитий. Этой весной рейды сотрудников военкоматов начались сразу после начала призыва, чего никто не ожидал. Обычно они происходят в мае.

На прошлой неделе стало известно, что повестки раздавали в общежитиях как минимум трех столичных вузов: МГУ, РГУ имени А. Н. Косыгина и МИСИС. Все их жители прикреплены к одному районному военкомату. Четверо студентов МГУ рассказали, что им пытался вручить повестки дежурный администратор в общежитии. Военком и полицейские во время этого отсутствовали. Отдельные студенты брали повестки, так как были уверенны в действии отсрочки.

Правозащитники рекомендуют писать жалобы на вручение повесток, в которых не указана конкретная цель для визита в военкомат. Студентов дневного отделения могут вызывать только для уточнения данных. В этом случае лучше идти вместе с доверенным лицом. По мнению основателя проекта "Идите лесом", помогающего призывникам и мобилизованным избежать армии, Григория Свердлина, с помощью вручения повесток студентам военкомы хотят наполнить базу единого реестра военнообязанных. Она нужна для рассылки электронных повесток.

Повестки студентам в России

Как сообщил проект "Идите лесом", в Москве фиксировались случаи, когда студентам 2-4 курсов ВУЗов вручали повестки.

В Новосибирском государственном техническом университете студентам рассылали повестки в личном кабинете на сайте университета. Их отправили 32 парням призывного возраста.

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