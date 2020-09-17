Боевая машина в результате попадания ракеты ПТРК "Конкурс" серьезно пострадала.

На одном из полигонов в Астраханской области военные попали ракетой по своему танку.

Об этом сообщает Военное обозрение.

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Боевая машина в результате попадания ракеты ПТРК "Конкурс" серьезно пострадала. При этом удар не пробил броню, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.

СМИ поясняют, что при попадании ракетой в танк мог сработать комплекс оптико-электронного противодействия (КОЭП).

Сейчас деталей произошедшего на военном полигоне в России нет, как и данных о том, когда именно это случилось.

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Автор: УНИАН