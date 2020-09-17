Россияне взорвали свой же танк / topwar.ru
На одном из полигонов в Астраханской области военные попали ракетой по своему танку.
Об этом сообщает Военное обозрение.
Читайте такжеРоссиянка забила прадеда-ветерана камнем, пытаясь его ограбить
Боевая машина в результате попадания ракеты ПТРК "Конкурс" серьезно пострадала. При этом удар не пробил броню, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
СМИ поясняют, что при попадании ракетой в танк мог сработать комплекс оптико-электронного противодействия (КОЭП).
Сейчас деталей произошедшего на военном полигоне в России нет, как и данных о том, когда именно это случилось.
topwar.ru
Другие новости из России, которые могут вас заинтересовать
- Похожа на ад: в России Венеру назвали "русской планетой"
- Назад в "совок": в России задумались о введении продуктовых карточек
- 250-килограммовый сын известного художника РФ не может вылететь из Турции, причина – курьезная
- В камере российского неонациста "Тесака" нашли еще пару предсмертных записок
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram