Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч войск и перебрасывает солдат и технику до сих пор.

Колонна российских танков на пути к Ростову погрязла в болотах.

Видео в TikTok опубликовал пользователь пд ником Александр 61.

На опубликованных кадрах очевидца видно, как танки россиян буксуют посреди поля, но тщетно. Болото фактически заблокировало движение всей колонны.

На помощь россиянам вывели экскаватор, который на момент съемок опрокидывал землю на поле. Тем временем солдаты, бездельничая, стояли у танков.

Автор ролика не указывает, где произошло приключение. Однако, как утверждают пользователи соцсети, видео записали в Ростовской области, когда войска двигались в сторону Ростова.

"Говорят, танки не буксуют и не застревают, б****. Чуть-чуть недоехали. Вот это да", - высказался на камеру мужчина, оценивая масштабы произошедшего.

Концентрация войск РФ возле Украины

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч войск и перебрасывает солдат и технику до сих пор.

Часть сил РФ перемещает под предлогом "союзных" учений в Беларуси, которые продлятся до 20 февраля.

Международное сообщество опасается, что Москва может вторгнуться в Украину. В связи с этим ЕС совместно с США и Британией работают над инструментами сдерживания аппетитов России.

Угрожая эскалацией, Кремль требует от Запада "гарантий невступления Украины в НАТО, однако все предыдущие встречи российских представителей с членами Альянса и Вашингтона заканчивались провалом для РФ.

Кроме того, Кремль пытается склонить Киев к прямым переговорам с боевиками "ЛДНР", маскируя это под "выполнение Минских соглашений".

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