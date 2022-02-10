Ситуацию урегулировала британский посол в РФ, а министру впоследствии пришлось оправдываться.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которая находится с визитом в Москве, заявила, что не признает две российские области территорией РФ.

Об этом пишет "Коммерсант". По информации издания, во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым Трасс потребовала от РФ отвести свои войска от украинской границы. Тот в ответ заявил, что они якобы находятся только на своей территории. После непродолжительной дискуссии Лавров уточнил у британского министра, признает ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - цитирует российское издание ответ Трасс.

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Ситуацию урегулировал британский посол в РФ, которая объяснила министру, что Лавров имел в виду именно российские регионы.

Впоследствии Трасс объяснилась: мол, изначально думала, что речь идет об Украине. И добавила, что признает Ростовскую и Воронежскую области территорией РФ.

Как известно, Британия - одна из многих стран мира, которая согласилась поставлять Украине оружие на фоне растущей российской угрозы в Восточной Европе. В январе в Киев прибыла партия противотанкового оружия, чтобы защититься от потенциального вторжения России.

Кроме того, Киев и Лондон заключили стратегические соглашения по строительству морских портов и кораблей для украинского ВМС.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко предположил, что Лондон после выхода из ЕС сейчас в поисках новых геополитических интересов, и что на роль таких друзей вполне подходит Киев: "Британия хочет найти новых друзей. На кандидатуру такого друга Украина подходит, несмотря на весь багаж проблем, которые тянутся за дружбой с нашим государством, а это, в первую очередь, противостояние с Россией. Британия готова к такому шагу. Демонстрацией этой готовности являются поставки оружия".