Нормандские переговоры на уровне советников продолжались в Берлине почти 9 часов.

Москва назвала переговоры с украинской стороной в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине безрезультатными.

Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Он посетовал, что Киев, как пишет агентство, "имел непоколебимую позицию" на предложения России по урегулированию кризиса на Донбассе, и подтвердил, что стороны не подписали ни одного документа.

"Пытались согласовать заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы тогда договорились, что "нормандский формат" должен преодолеть все разногласия по интерпретациям "Минских соглашений"... однако преодолеть эти разногласия сегодня (в ночь на 11 февраля – ред.) не удалось", - подытожил Козак.

Он добавил, что "на словах" у России с Германией и Францией "было единое понимание, каким образом должен продвигаться вопрос в политической сфере, однако позиция Украины непоколебима".

Украина отказалась садиться за один стол переговоров с боевиками, подконтрольными Кремлю.

"Отказались в этом документе – проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, - даже цитировать Минские соглашения в том, что вопросы постконфликтного будущего статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов Донбасса (боевиков – ред.). Это ключевые разногласия, которые Украина отказалась согласовать", - сказал россиянин.

Киев "категорически отказался" подписывать компромиссный вариант проекта этого заявления, уточнил Козак.

Ситуацию с Украиной Козак назвал "патовой": "Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может способствовать урегулированию конфликта на Донбассе, это "нормандский формат". Необходимо, чтобы коллеги сконцентрировались и сформулировали конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт".

Также Козак ответил, что Германия и Франция "с пониманием относятся" к России в "нормандском формате", это касается якобы позиции Москвы по прямым переговорам Украины с боевиками "ЛДНР".

Нормандские переговоры на уровне советников продолжались в Берлине почти 9 часов. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, который представлял Украину, стороны обсудили режим прекращения огня на Донбассе, однако не пришли к согласию по "вопросам безопасности".

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