К счастью, ребенка удалось спасти. Она находится под наблюдением врачей.

В России педофил жестоко изнасиловал 7-летнюю девочку и выбросил ее со второго этажа. Ребенка к нему привела 28-летняя любовница.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в Курильске в Сахалинской области РФ. Женщина похитила с детской площадки 7-летнюю девочку и привела ее в квартиру и отдала ее своему 46-летнему сожителю.

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Мужчина жестоко изнасиловал ребенка и выбросил его со второго этажа. К счастью девочку удалось спасти. Парочку задержали. Мужчина уже ранее отбывал наказание за изнасилование.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты врывались в дома гражданских и мародерили бытовую технику жителей села Циркуны, что в Харьковской области, документируя это на камеру краденого телефона.

Женщина, в доме которой во время оккупации села разместились захватчики, выехала за границу. Однако впоследствии на Google-хранилище украинки начали поступать фото и видео, как россияне пьянствовали и развлекались в ее доме.

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