Оккупанты вывезли из дома бытовую технику и даже одежду.

Российские оккупанты врывались в дома гражданских и вывозили бытовую технику жителей села Циркуны Харьковской области, документируя это на камеру украденного телефона.

Об этом в Facebook сообщил руководитель следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов.

Женщина, в доме которой во время оккупации села разместились захватчики, выехала за границу. Однако вскоре на Google-хранилище украинки начали поступать фото и видео, как россияне пьянствовали и развлекались в ее доме.

Оккупанты вывезли из дома бытовую технику и даже одежду.

"Свои фото рашисты делали на похищенную технику. А мозгов отключить облачное хранилище не хватило", - отметил Болвинов.

Личности преступников установили. Ими оказались российские военные из Москвы, Курска, Нижнего Новгорода.

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