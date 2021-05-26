В результате столкновения погибли трое японских моряков.

Российский сухогруз "Амур" врезался в японское рыболовное судно "Дай-хати Хокко-мару". В результате столкновения погибли трое японских моряков.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как сообщается, в результате столкновения японская лодка перевернулась. Из пяти членов экипажа выжили только двое.

По данным российских СМИ, причиной столкновения мог стать сильный туман.

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Автор: Екатерина Лиманская