Японское судно перевернулось из-за столкновения с российским / фото ua.depositphotos.com
Российский сухогруз "Амур" врезался в японское рыболовное судно "Дай-хати Хокко-мару". В результате столкновения погибли трое японских моряков.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Как сообщается, в результате столкновения японская лодка перевернулась. Из пяти членов экипажа выжили только двое.
По данным российских СМИ, причиной столкновения мог стать сильный туман.
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