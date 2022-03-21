Решение об ограничениях по выезду из страны еще не принято.

Мужчин призывного возраста не выпускают из России, хотя решение о закрытии границ и разрешительном порядке выезда из страны еще не принято.

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на ряд граждан России, жалующихся на новые порядки в РФ.

Авторы публикации отмечают недавний случай с украинским математиком Константином Ольмезовым, который пытался покинуть РФ, но получил 15 суток после беседы с ФСБ. После чего мужчина покончил самоубийством.

По словам двух собеседников из научной сферы; они уже несколько месяцев не могут получись загранпаспорта, хотя раньше на это уходил месяц — как того требует регламент. Одному из них в МФЦ прямо заявили, что на дополнительную проверку паспорт взяли в ФСБ, и уже много недель проверка не заканчивается.

Крайне трудно выехать за рубеж менеджерам госкомпаний. По словам одного из них, покинувших Россию после начала войны, в аэропорту в зоне паспортного контроля его увели в специальную комнату, и там долго допрашивали сотрудники ФСБ. Они выясняли цели поездки, ее срок, тщательно изучали содержимое телефона и ручной клади. Его пропустили только когда он смог убедить сотрудников, что едет на короткий срок и по неотложному делу.

Начали допрашивать и молодых мужчин призывного возраста. По словам одного из студентов, его около часа продержали в той же комнате, изучали переписку в мобильном телефоне и задавали "наводящие" вопросы об отношении к "спецоперации" в Украине.

Решение об ограничениях по выезду из страны еще не принято. Для отдельных категорий граждан (например, работников госкомпаний) и мужчин призывного возраста запрет на свободный выезд могут ввести в любой момент, говорит бывший менеджер госкорпорации в комментарии Telegram-каналу, ссылаясь на своих знакомых во властных кругах.

По его словам, многие его коллеги уже и не пытаются выехать из страны, опасаясь того, что их развернут на границе, а потом арестуют.

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