Противники понесли потери в районах двух населенных пунктов, поэтому усилили террор местного населения, поделился мэр Мелитополя.

На временно захваченной части юга Украины скорая помощь прекратила ездить на ночные вызовы, потому что российские оккупанты считают, что медики могут перевозить что-то опасное.

Как сообщил в эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров, в течение этой недели враг нес потери в районе оккупированных Бердянска и Токмака, поэтому россияне усилили террор местного населения. "Скорая медицинская помощь перестала ездить по ночам. Враг считает, что это также опасно и неизвестно, что могут перевозить медики в этой скорой помощи. Поэтому, если нашим гражданским жителям, вынужденно остающимся во временной оккупации, стало плохо ночью, им уж точно никто не поможет. Так что это также очередной шаг от врага по усилению террора и издевательства над нашими жителями", – рассказал он.

Также, по словам мэра, враг усиливает свою пропаганду. Например, россияне создали очередную организацию, благодаря которой они собираются зомбировать детей, находящихся под оккупацией. Федоров отметил, что называется она "Степной орел".

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"В этой организации они собираются выращивать и отбирать тех людей, которые поедут работать в их лагеря вожатыми или руководителями. Поэтому они продолжают напитывать пропагандой наших людей. Также готовятся к усилению пропаганды и террора для наших детей уже с весны", – сообщил городской голова Мелитополя.

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В конце ноября уровень радиации в Мариуполе подскочил в 15,5 раза. Опасная зона находится на пляже Песчаный в районе порта. Местные пропагандисты поспешили объяснить такой рост уровня радиации штормом и заявили, что угрозы якобы нет.

Как говорится в исследовании NASA Harvest совместно с Миниагрополитики, в предыдущем сезоне общая площадь посевов озимой пшеницы составляла 7,2 млн га, из которых 1,8 млн га находились на временно оккупированных территориях. Там урожайность была ниже на 16%, чем на свободных территориях Украины. Кроме того, 8% посевов не были собраны.

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