В результате последних обстрелов поврежден аммиакопровод, один человек получил ожог.

На Херсонском направлении российские силы наращивают фортификационное оборудование и подтягивают резервы. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"В зоне ответственности Сил обороны юга враг наращивает фортификационное оборудование позиций и пытается подтянуть туда определенные резервы. Увеличено количество наблюдательных пунктов и огневых позиций, продолжается давление на правый берег артиллерийскими обстрелами, противник активизирует применение дронов", - рассказали военные.

В то же время признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу, а также наносят огневые поражения по позициям и по тылам россиян.

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В частности, за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 23 оккупанта, уничтожили три пушки противника, 11 единиц автомобильной техники, лодку, полевой пункт боепоставки и два наблюдательных пункта.

Также говорится, что в условиях штормовой погоды, на боевом дежурстве зафиксировано 5 кораблей вражеского флота, из них 4 - в Черном и один - в Азовском морях. Российские ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

В течение суток (с 7:00 до 7:00) оккупанты нанесли два ракетных удара по сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуре Херсонщины. "Враг продолжает сброс с БпЛА различных модификаций осколочных боеприпасов. Осуществлено 8 таких сбросов по населенным пунктам Антоновка, Херсон и Новоберислав", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины и Николаевщины. В частности, обстреляны Херсон, Днепровское и Тягинка в Херсонской области, город Очаков и акватория Очаковской общины, Дмитровка, Солончаки на Николаевщине.

В результате ударов был поврежден аммиакопровод одного из предприятий, административное здание, многоэтажки, частные дома. Ранены 6 гражданских людей, один из них получил ожог парами аммиака. Последствия разрушения аммиакопровода уже ликвидировали.

Потери России в войне: последние новости

Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские бойцы уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса" и другую технику оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла в Украине около 337 тысяч 220 человек.

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