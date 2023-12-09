ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра, ликвидировано 46 оккупантов.

На одном из направлений российская армия увеличивает количество наблюдательных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"В нашей зоне ответственности враг наращивает фортификационное оборудование позиций и продолжает попытки подтягивать туда резервы. Увеличенным количеством наблюдательных пунктов и огневых позиций обеспечивается отслеживание действий Сил обороны и давление на правый берег артиллерийскими обстрелами. Параллельно активизируется применение дронов различной модификации, но формирование наступательных группировок не зафиксировано", - отмечают в пресс-службе.

Говорится, что украинские защитники в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам противника. Сейчас есть подтверждение, что ликвидировано 46 оккупантов, также враг потерял четыре боевых машины десанта. Остальные результаты доразведываются.

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Сейчас в штормовом море враг держит на боевом дежурстве пять кораблей, из них четыре - в Черном и один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес авиационный удар с применением крылатой ракеты, вероятно "Х-59", по незастроенной территории на Николаевщине. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Также оккупанты 9 раз били по Херсону, под обстрелами находились жители поселка Ивановка Херсонской области. Кроме того, захватчики не прекращают террор Очаковской и Куцурубской громады на Николаевщине, регулярно подвергая их одиночным обстрелам.

Продолжается вражеский террор путем сброса с БпЛА различных модификаций осколочных боеприпасов. При сложных погодных условиях количество вылетов и сбросов значительно уменьшается, как, например за прошедшие сутки – было всего два. В то же время по словам военных, бдительности терять нельзя - опасность сохраняется.

В результате огневого воздействия и преступных действий врага ранен гражданский. Повреждены многоэтажка, около десятка частных домов, прилегающая линия газоснабжения и гражданские автомобили.

Какая ситуация на юге

Напомним, вчера стало известно, что в зоне ответственности Сил обороны юга враг наращивает фортификационное оборудование позиций и пытается подтянуть туда определенные резервы. Оккупанты давят на правый берег артиллерийскими обстрелами, активизируют применение дронов.

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