Основательница компании Анания Гачечиладзе подала иск в 2018 году, после того, как грузинский суд оштрафовал компанию на 160 долларов за презервативы с известными лицами.

Грузинская компания Aiisa, которая создала презервативы с лицом Путина, выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает "Эхо Кавказа"

Основательница компании Анания Гачечиладзе подала иск в 2018 году, после того, как грузинский суд оштрафовал компанию на 500 лари (160 долларов) за оформление некоторых упаковок презервативов и вынес решение о прекращении их производства.

По мнению городского и апелляционного судов, надписи и изображения на продукции компании сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои. Следует отметить, что среди изображений, размещенных компанией на упаковках презервативов, было и лицо российского президента Владимира Путина, а также Иосифа Сталина.

ЕСПЧ постановил, что в случае Aiisa была нарушена статья 10 Конвенции по правам человека, согласно которой: "у каждого есть свобода выражения мысли. Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ".

ЕСПЧ пришел к выводу, что решения национальных судов, ограничили свободу слова истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10.

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Автор: Денис Прядко