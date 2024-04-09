Мужчинам говорят шуровать в Украину на фронт. У одного из них не хватает пальцев.

В России продолжается скрытая мобилизация: Москва закрыла в одной из воинских частей Приморского края 43 мужчин, намериваясь отправить их на войну в Украину. Близкие пытаются им помочь, словно в новой версии диснеевского мультфильма - "Рапунцель русского мира".

Об этом пишет российский проект ASTRA, ссылаясь на обращение родственников мобилизованных. По данным СМИ, мужчин закрыли в воинской части "16871" 8 апреля.

"Военнослужащих, написавших отказы от участия в боевых действиях, закрыли на территории в/ч в Сибирцево и насильно собираются отправить на войну", - отмечает редакция.

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Супруга одного из удерживаемых рассказала ASTRA, что россиян собираются под конвоем увезти на аэродром. Об этом ей успел написать смской муж, удерживаемый в казарме вместе с другими "жертвами СВО". По словам женщины, она обращалась в в/ч с требованием провести проверку действий должностных лиц. "Еще мы подали соответствующие письменные заявления. Никаких ответов пока нет", - сказала она.

В свою очередь проект отмечает, что в России неправомерно отправлять на войну под принуждением: если военный отказывается от "СВО", его могут привлечь к ответственности в установленном законом порядке, но не кидать на фронт.

Однако, судя по данным ASTRA, для России ее же законы "не писаны". Еще одна супруга мобилизованного рассказала, что у ее мужа не хватает на ногах пальцев. Однако врач части не посчитал это причиной отказываться воевать. "Ему врач сразу сказал, что он даже бегать не сможет. А в части поставили: "годен", сказали - давай, шуруй"", - говорит женщина.

Еще одна родственница заключенных казармы - мать мобилизированного - писала жалобы в Москву. Также женщина пыталась рассказать об этой истории через местное телевидение. Ее везде проигнорировали.

"Никто нам не поможет, сказали. У моего сына четверо детей, у него обе руки сломаны, два ранения. Сказали - это не повод, он годен", - цитирует СМИ.

Кремль отказывается от русского мира - утверждается новая идеология

Ранее американский Институт изучения войны оценил, что в России идеология "русского мира" не дала желаемого результата. По всей видимости, Кремль понял, что она не вяжется по смыслам с полиэтническим составом России.

Вероятнее всего, в своей дальнейшей пропаганде Россия буде проставлять себя Западу как борца с мировым нацизмом. На эту "удочку" охотнее будут вестись россияне с точки зрения мобилизации и войны в Украине, считают аналитики.

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