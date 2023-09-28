Эксперт отметил, что в случае необходимости Кремль будет угрожать ядерным оружием, чтобы выиграть время и набрать новых "мобиков".

В России не желают проводить тотальную мобилизацию, потому что Кремлю выгодно скрытно пополнять личный состав своей армии.

Как заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков для "24 канала", оборонительные операции оккупанты могут проводить и ограниченным количеством лиц.

"Вопрос мобилизации у врага является очень сложным. Я думаю, в прошлом году мы уже увидели максимум, на который они одномоментно способны. Конечно, можно объявить, мол, набираем миллионный контингент, однако Москва банально не способна проработать такое количество человек. Каждый солдат - это отдельное личное дело, его надо хоть как-то научить, надеть, прокормить. Так что набрать в армию больше, чем они сделали осенью прошлого года, вряд ли возможно. Таково мое субъективное мнение", - сказал эксперт.

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Белесков отметил, что сейчас оккупанты отбиваются и локально могут даже проводить наступательные операции, но лишь в отдельных местах.

"Кроме того, мы обсуждаем возможность официально объявленной новой волны мобилизации в России с января 2023-го. Сейчас конец сентября, но до сих пор не видим этого процесса. При том, что продолжается частично скрытая мобилизация. Насколько понимаю, российское военно-политическое руководство может считать, что таких усилий достаточно для выполнения текущих задач. Чтобы сдерживать нас на фронте и даже пытаться где-то точечно перейти к активным локальным наступательным действиям, как мы это увидели вокруг Купянска во вторую половину июля этого года. Возможно, из-за этого они и не объявляют о дополнительных наборах в войско", - добавил аналитик.

Белесков отметил, что в случае необходимости Кремль будет угрожать ядерным оружием, чтобы выиграть время и набрать новых "мобиков".

"Скрытая мобилизация, насколько ее оценивают в ГУР МО, дает рашистам не намного меньше, чем то количество, которое они могут собрать в рамках официального призыва на войну. Вероятно, это их и сдерживает. Конечно, если россияне понесут какие-то критические потери, они могут объявить о какой-то меньшей мобилизации, - на 100, на 200 тысяч человек. И будут снова угрожать ядерным оружием, чтобы выиграть время до появления этих лиц на фронте", - пояснил Белесков.

Мобилизация в России - последние новости

19 сентября стал известно, что Кремль рассматривает вариант полноценной публичной мобилизации граждан для войны против Украины из-за больших потерь на фронте.

21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию, в рамках которой планировали набрать около 300 тысяч человек. Тогда россияне массово стали выезжать из страны.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена. На самом деле ее проводили скрыто - на фронт отправляли россиян под видом добровольцев, в том числе заключенных. Как позже выяснилось, принудительно отпавляли в Украину даже иностранцев.

21 сентября представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов указал, что вероятная новая волна мобилизации на этот раз коснется и жителей Москвы.

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