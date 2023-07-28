В России сегодня заканчивается саммит Россия-Африка.

Россия списала странам Африки 23 миллиарда долларов долгов и поставляет оружие на континент бесплатно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении он заверил, что Россия и Африка "полностью солидарны" в стремлении отстаивать "подлинный суверенитет, идеалы свободы и принципы международного права". Также Путин выразил уверенность, что Африканский континент "на глазах становится новым центром силы".

"В целях укрепления обороноспособности стран континента развиваем партнёрство в военной и военно-технической области. Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идёт на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", – заявил Путин.

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Кроме того, российский диктатор похвастался, что Москва продолжает списывать долги, которые перед ней накопили африканские страны.

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", – заявил он.

Следует отметить, что еще в мае Путин заявлял о списании 20 миллиардов долларов африканских долгов. В ряде случаев речь идет о долгах, которые тянутся с 60-70-х годов прошлого века.

Саммит Россия-Африка

Сегодня в Санкт-Петербурге закрывается двухдневный саммит со странами Африки, который Кремль пытался преподнести как доказательство значимости РФ в мире. Однако известно, что в гости к Путину приехали только 17 из 54 лидеров стран Африки. К тому же некоторые из приехавших имеют крайне скверную, почти "людоедскую" репутацию.

Примечательно, что саммит с самого начала пошел по не самому приятному для Кремля сценарию. Прибывшие в Россию представители африканского континента потребовали от Путина немедленно вернуться к зерновой сделке и пригрозили ухудшением отношений в ином случае.

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