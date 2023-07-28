В Минобороны Британии прокомментировали приезд лидеров стран Африки на саммит, который устроил Путин в Санкт-Петербурге 27 июля.

Странам Африки прогнозируют продовольственный кризис минимум на два года, как следствие срыва "зерновой сделки" с Украиной, который РФ, вероятно, планировала заблаговременно.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии, комментируя выход России из соответствующей "черноморской" инициативы (BSGI) по безопасному экспорту украинского зерна, а также совместный саммит РФ с лидерами Африки (событие состоялось 27 июля в Санкт-Петербурге).

Отмечается, что встреча прошла на десятый день после того, как Москва разорвала соглашение: на этот раз "видеть" Путина захотели лишь 17 лидеров, тогда как на прошлой встрече присутствовали главы 43 стран Африки.

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"BSGI разрешил экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимое питание для таких государств, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан", - отмечает ведомство.

Британская разведка констатирует, что своими действиями в Украине Россия подталкивает мир к росту стоимости зерна: "Последствия войны в Украине почти наверняка усилят отсутствие продовольственной безопасности в Африке по крайней мере на следующие два года", - говорится в сообщении.

Африка угрожает Москве ухудшением отношений из-за "проблемы" с зерном

Напомним, 27 июля на совместном саммите "Россия-Африка" глава Африканского союза Азали Ассумани заявил, что срыв экспорта украинского зерна - жизненно важная проблема, которая может "иметь влияние" на отношения стран с Москвой.

Он заявил, что срыв зернового соглашения влияет на продовольственные цены и обратился к участникам процесса с призывом восстановить договоренности. Со своей стороны лидер РФ Владимир Путин пообещал "бесплатно" поставить 25-50 тысяч тонн зерна шести странам Африки в течение 3-4 месяцев.

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