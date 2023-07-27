Некоторые из которых удерживают власть в своих странах более 30 лет.

На форум "Россия - Африка" в гости к президенту РФ Владимиру Путину приехали диктаторы, захватившие власть силой оружия, некоторые из которых удерживают власть в своих странах более 30 лет.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сидел 10 лет за подрыв поезда и пришел к власти путем военного переворота. Получил прозвище "Крокодил" - по названию своей диверсионной группы, а также за жестокость к противникам. Пришел к власти в результате военного переворота, пишет проект "Можем объяснить".

Президент Уганды Йовери Мусеевени занимает пост президента уже 37 лет. Для этого он в том числе менял конституцию. На критику одного оппозиционера сказал: "Мы его поймаем и съедим как пирог".

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"Переходный президент" Мали Ассими Гоита получил власть путем военного мятежа. За три года подавил против себя еще два.

Президент Эритреи Исаайяс Афеверки у власти 30 лет. В 1997 отменил выборы президента. В стране более 10 тысяч политзеков, которых пытают.

"Временный президент" Буркина-Фасо Ибрагим Траоре пришел к власти через военный мятеж в сентябре 2022 года. В этом ему помогла ЧВК "Вагнер".

Форум с африканскими лидерами в РФ - детали

В Санкт-Петербурге стартовал двухдневный саммит "Россия-Африка", который Кремль намерен использовать в пропагандистских целях – показать, что агрессия против Украины не сделала из России страну-изгоя. Однако на практике все не так радужно для Путина. В частности, саммит проигнорировали большинство африканских лидеров.

Африканские страны просят участников бывшей "зерновой сделки" об экспорте зерна по Черному морю облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент. Об этом заявил председатель Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани.

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