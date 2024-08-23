На территории станции якобы нашли дрон.

В России заявили, что Украина якобы пыталась атаковать дроном-камикадзе Курскую атомную электростанцию.

Пропагандистский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что "украинский" беспилотный летательный аппарат посадили средствами радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости от станции.

БПЛА с маркировкой "Army of Drones" якобы нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. "Боевая часть дрона - кумулятивная, представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты", - говорится в сообщении.

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Курская АЭС

Как сообщал УНИАН, вчера Путин сказал, что украинские военные ночью "пытались наносить удары" по атомной электростанции в Курчатове. Москва сообщила об этом Международному агентству по атомной энергии, там пообещали отправить своих представителей на АЭС.

Тем временем гендиректор МАГАТЕ Рафаэль Гросси сказал журналистам, что лично приедет в Курскую область, чтобы посетить российскую атомную электростанцию. Затем он хочет отправиться в украинскую столицу и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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