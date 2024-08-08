Издание пишет, что "непосредственное внимание" уделяется газоперекачивающей станции Суджа.

Захват Курской АЭС украинскими бойцами маловероятен: для этого нужно совершить 80-километровый марш и иметь силы большие, чем имеются сейчас. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе.

"Источник в украинском генеральном штабе предполагает, что это маловероятно, поскольку для этого потребуется 80-километровый марш от границы и более крупные силы (на самом деле расстояние до АЭС от границы около 60 километров - ред.). Без должным образом организованных сил мы повторим ошибки, которые россияне совершили к северу от Киева в 2022 году. Мы отрезали их линии, и они стали легкой добычей", – объяснил он.

По его мнению, более реалистичной целью является создание "буферной зоны" на приграничной территории РФ, что поможет в переговорах.

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Также издание пишет, что "непосредственное внимание" уделяется газоперекачивающей станции Суджа, единственной рабочей точке входа российского газа на трубопроводе Прогресс в Европу.

"Но пока неясно, что может принести Украине контроль над этой станцией. И Украина, и Россия заинтересованы в ее непрерывной бесперебойной работе, учитывая плату за транспортировку, выплачиваемую Украине, и финансовые трудности российского "Газпрома", который борется под тяжестью санкций", – отмечает The Economist.

Издание пишет, что конечные цели украинского командования все еще не ясны. Но "при таких высоких ставках карьера генерала Сырского вполне может оказаться на кону".

Ситуация на Курской АЭС - детали

В то же время среди охраняющих Курскую АЭС сотрудников Росгвардии остались одни женщины, а у руководства станции нет плана на случай удара. Об этом "Важным историям" на условиях анонимности рассказал один из работников АЭС.

""Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции - обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины, видимо, мужчин они всех собрали, отправили туда", - рассказал он.

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