Он взволнован боями в приграничном регионе.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию, а затем прибудет в Киев.

В интервью Bloomberg глава агентства заявил, что чрезвычайно обеспокоен боевыми действиями вблизи российской атомной электростанции, поскольку два ее блока не имеют дополнительных слоев защиты для сдерживания радиации в случае аварии.

"Они не имеют защитного купола вокруг, только обычная крыша, а это означает, что активная зона реактора достаточно уязвима. И когда вы добавите тот факт, что у вас есть наступающие войска, объективно говоря, в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это вызывает огромное беспокойство у меня и в агентстве", - сказал Гросси. Видео дня

Он планирует посетить станцию уже в течение следующих дней, а затем отправится в Киев, где хочет встретиться и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в МАГАТЭ неоднократно сообщали об атаках беспилотных летательных аппаратов на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию. В разговоре с журналистами Гросси сказал, что его инспекторы не нашли убедительных доказательств того, кто именно за ними стоит.

"Если бы у нас были неоспоримые, неопровержимые доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали об этом. Кто бы ни стоял за этим, он должен остановиться: атомная электростанция никогда не должна быть военной целью", - добавил он.

Ситуация вокруг Курской АЭС

Напомним, сегодня днем российский правитель Путин обвинил Украину в атаке на атомную электростанцию. По его словам, украинские войска якобы "пытались наносить удары" этой ночью.

Москва пожаловалась на эту "атаку" МАГАТЭ и там якобы пообещали отправить на станцию своих специалистов.

Вас также могут заинтересовать новости: