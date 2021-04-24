Россия утверждает, что сервис блокирует видео, которые "доносят до зрителей отличную от принятой на Западе позицию".

Роскомнадзор жалуется, что YouTube регулярно блокирует и цензурирует видео федеральных телеканалов под предлогом несоответствия возрастной категории.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-службы регулятора.

Читайте такжеЖесткие задержания и "зачистки" улиц: в России прошли акции в поддержку Навального (фоторепортаж, видео)"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного соглашения на просмотр контента для взрослых", – говорится в заявлении регулятора.

Россия утверждает, что сервис блокирует видео, которые "доносят до зрителей отличную от принятой на Западе позицию".

"Ролики, рассказывающие правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, трагических событиях в Беслане, блокируются под вымышленным предлогом", – считает Роскомнадзор.

Регулятор вспомнил недавнюю блокировку ролика с Путиным.

"Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России на официальном аккаунте НТВ", – заявили в ведомстве.

YouTube блокировал ролики НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

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Автор: Яна Ставская