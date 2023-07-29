Многие парламентарии РФ взяли в руки оружие и участвуют в кровавой войне против Украины в составе российского войска.

Депутатов Государственной Думы Российской Федерации обязали согласовывать посещение подразделений российских войск на временно оккупированной территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники.

По информации издания, поездки депутатов будут возможны только на военно-воздушных судах. В то же время ограничение не касается посещения гражданских объектов в оккупированных городах.

"[Поручение] не касается поездок на "новые территории" для посещения каких-либо других объектов, например школ, социальных объектов, или для проведения встреч с "избирателями", – заявляет источник, не отмечая, каким является обоснование этого ограничения.

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Депутаты Госдумы попадают под обстрел на оккупированных территориях Украины

В мае 2023 года эпутат депутат Госдумы Виктор Водолацкий ("Единая Россия"), приехавший в оккупированный Луганск, попал под обстрел и получил ранения.

В июне под обстрел попал еще один представитель путинской партии – опальный депутат Виктор Милонов, известный своими гомофобными взглядами. Он подписал контракт с МО РФ и воюет против нашей страны в составе российской армии.

В этом месяце под обстрел под Бахмутом попал еще один российский депутат - Александр Бородай, известный как бывший "глава" оккупационного "правительства" так называемой "ДНР".

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