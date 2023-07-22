Террорист выжил, но его побратимы ранены.

Депутат Госдумы от "Единой России" и бывший "глава правительства" так называемой "ДНР" Александр Бородай попал под обстрел в районе Бахмута, сообщает возглавляемый им "Союз добровольцев Донбасса".

Авто, в котором находился Бородай, как утверждается, был атакован на выезде с позиций под Бахмутом.

Два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье авто, ранены. Бородай и водитель авто не пострадали.

"После третьего прилета автомобиль комбрига был изрешечен осколками. Взрыв был в спину машины, в результате чего были ранены два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье авто", – говорится в сообщении.

Кто такой Александр Бородай

Александр Бородай – российский политик, террорист, один из идеологов "русского мира". В 2014 году был "премьером" так называемой "ДНР", заместителем ликвидированного главы "совета министров" "ДНР" Александра Захарченко. С 2015 года возглавляет "Союз добровольцев Донбасса", организацию, которая активно участвовала в наборе и отправке боевиков для выполнения боевых задач по "демилитаризации и денацификации" Украины.

Внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине. В отношении Бородая ввели санкции ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина.

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