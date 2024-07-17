Там сосредоточены самые мощные "Панцири" на специальных платформах.

Резиденцию так называемого президента РФ Владимира Путина на Валдае охраняют самые продвинутые зенитно-ракетные комплексы "Панцирь". Об этом в эфире радио NV сказал военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что на страхе Путина играет его окружение, которое на этом зарабатывает баллы в ходе кремлевской подковерной борьбы.

"Если Путину рассказать, что украинцы готовят какой-то удар против него, то его окружению дается зеленый свет на любые мероприятия и на этом можно хорошо зарабатывать", - отмечает эксперт. Видео дня

Ступак сказал, что была информация о том, что целый дивизион - шесть единиц "Панцирей" - был подтянут в направлении Валдая.

"Панцирь" это зенитно-пушечный самый продвинутый комплекс в РФ, который может сбивать в автоматическом режиме низколетящие условно медленные объекты, которые передвигаются со скоростью 100-200 км в час, которыми являются, в частности, беспилотники, которые летят на высоте 30-40 метров. Он может их выдергивать и уничтожать", - рассказал эксперт.

При этом он добавил, что эти комплексы ставят на платформы ориентировочно высотой 10-15 метров с целью увеличения угла обзора.

"И если там что-то появляется больше птицы и движется прямолинейно и с определенной скоростью и размерами, то объект уничтожается. То есть таким образом действительно пытаются обезопасить Путина, потому что понимают, что украинские беспилотники действительно могут долетать до резиденции. Если раньше это было хи-хи, ха-ха, подумаешь, что там тот беспилотник, то сейчас понимают, что по сравнению с крылатой российской ракетой, вроде бы 20-30 кг взрывчатки это ни о чем. Но если представить чисто теоретически, что в три часа ночи к Путину стучат и зовут прятаться, потому что воздушная тревога и "Николаевский Ванек" пишет, что там летит что-то, то это работает против Путина, потому что великий диктатор должен прятаться от каких-то беспилотников", - подчеркнул Ступак.

По его словам, если бы маленький украинский беспилотник "прилетел" по админзданию или даже столовой или хозяйственной постройке, то как это тогда воспримут россияне, когда речь идет о попадании в объект, который больше всего охраняется - это будут моральные и имиджевые потери.

Что известно о резиденции Путина на Валдае

Как сообщал УНИАН, возле дачи Путина на Валдае появилась башня с "Панцирем". Систему установили на такой же башне, которые ранее были замечены для установки ПВО в Московской области. ПВО расположена в лесу на острове Рябиновый - в 3,7 километрах от "дачи" Путина.

Башня с установленным на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года. В январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки украинских дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на "защиту" стратегически важного объекта на Валдае.

Ранее экс-президент США и действующий кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина. По его словам, ограничения мгновенно отталкивают "всех, кто к нам приближается".

Также УНИАН сообщал, что в ВМС ВСУ раскрыли, имеет ли агрессор ядерное оружие в Крыму. Как сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, нет никаких подтверждений нахождения сейчас в Крыму складов с ядерным оружием россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: